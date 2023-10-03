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Türkiye'yi ağlatan Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme! Dedeye 'öldürme' ve 'cinsel istismardan' ceza talebi

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#Mersin#Müslüme Yağal #Karaman
Türkiyeyi ağlatan Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme Dedeye öldürme ve cinsel istismardan ceza talebi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 12:35

Mersin'in Gülnar ilçesinde 2 yıl önce işlenen Müslüme Yağal cinayeti tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. 3 yaşındaki Müslüme Yağal, kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunmuş, kasten öldürme ve cinsel istismarla suçlanan dede Hasan Yağal, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin, 1'i tutuklu 4 aile bireyinin yargılandığı davada, tutuklu dede Hasan Yağal'ın 'Kasten öldürme', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması istendi. Hasan Yağal'ın ayrıca gelini Selvi Yağal'a karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' ve bunun sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y'ye karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan, tutuksuz sanık anne Selvi Yağal'ın ise 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Türkiyeyi ağlatan Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme Dedeye öldürme ve cinsel istismardan ceza talebi

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DEDE TUTUKLANDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından dava açıldı. Tutuklu sanık Hasan Yağal, Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7'nci kez hakim karşısına çıktı.

Türkiyeyi ağlatan Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme Dedeye öldürme ve cinsel istismardan ceza talebi

'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Hasan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer aile bireyleri ise katılmadı. Avukatlar salonda hazır bulundu.

Türkiyeyi ağlatan Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme Dedeye öldürme ve cinsel istismardan ceza talebi

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CİNAYET VE CİNSEL İSTİSMARDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu Hasan Yağal'ın, Müslüme'ye karşı 'Kasten öldürme', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y.'ye karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, tutuksuz sanık anne Selvi Yağal'ın 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılması istenirken, diğer tutuksuz sanıklar büyükanne ve kardeşlerin beraatı istendi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Türkiyeyi ağlatan Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme Dedeye öldürme ve cinsel istismardan ceza talebi

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#Mersin#Müslüme Yağal#Karaman

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