Türkiye’ye ‘teşekkür’ yağmuru

Haberin Devamı

Uzatılan tahıl anlaşmasının ardından başta birçok ülke çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti.

GUTERRES: TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan tahıl anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür eden Guterres, “Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİ: ŞAHSEN TEŞEKKÜREDİYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ‘Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ olarak da bilinen Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sürdürülmesine ilişkin verilen karardan dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teşekkür etti. Zelenski, Telegram hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Tahıl girişimi sayesinde 1 Ağustos’tan itibaren Ukrayna’nın Odessa bölgesi limanlarından 450’den fazla gemi ile toplam 11 milyon tona yakın gıda ürünü ihraç edildiğini aktaran Zelenski, şöyle devam etti: “Bu işi geliştirmek için her şeyi yaptık ve yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri Guterres’e, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şahsen teşekkür ediyorum.”

Haberin Devamı

İTALYA: KİLİT BİR SONUÇ

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Bakanlığın Twitter’daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, “İtalya, Karadeniz’de Tahıl İhracatı Anlaşması’nın yenilenmesine yönelik bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılamaktadır. BM’nin bitmez tükenmez diplomatik çabaları ve Türkiye’nin övgüye değer çalışmasıyla mümkün kılınan, dünya gıda güvenliği için kilit bir sonuç” ifadeleri kullanıldı.

KATAR’DAN ÇABALARA ÖVGÜ

Haberin Devamı

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz’den tahıl sevkıyatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Tahıl sevkıyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye’nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaları takdir ettikleri aktarıldı.

BAE: GIDA AÇIKLARINI GİDERECEK

BAE Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl sevkıyatının yapılmasına ilişkin anlaşmanın uzatılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Türkiye ve BM’nin yoğun çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, Ukrayna ve Rusya’dan Karadeniz üzerinden tahıl ürünleri ihracatının önünü açan dört aylık sürenin dünyadaki gıda açıklarını gidermeye yardımcı olacağına işaret edildi.

Haberin Devamı

ÜLKELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Türkiye ve BM’nin anlaşmanın uzatılmasındaki çabalarından övgüyle bahsedildi. tahıl anlaşmasının 4 ay süreyle uzatılmasıyla gıda maddelerinde sorun yaşayan ülkelerin yükünü hafifletmesine katkı sunulacağının altı çizilen açıklamada, Rusya ile Ukrayna’nın ön koşulsuz doğrudan müzakere sürecini başlatarak savaşı durdurmaları temennisine yer verildi.