Türkiye’nin paraşütle yardımına izin vermediler... "İsrail’e karşı tedbirler aldık"

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan,Türkiye’nin Gazze’ye yönelik havadan yardım talebinin İsrail tarafından reddedildiğini belirterek, İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir alınmasının kararlaştırıldığını söyledi

Bakan Fidan, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “İlk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, en doğru ve cesur tavrı takındık. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Tarihte ilk kez, İsrail’i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor.

TEDBİRLER AÇIKLANACAK

Ayrıca, Gazze’deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Gazze’ye ulaştırılmak üzere Mısır’a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Gazze’ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. Dokuzuncu yardım gemimiz yolda. Bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze’ye ulaştırılmakta. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan talebimizin, İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail’in, açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler, kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar, bu tedbirlerimiz devam edecektir”

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ERDOĞAN’DAN BİRLİKTELİK MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Gazze konusunda İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.