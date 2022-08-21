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Türkiye'nin konuştuğu Zehra Bayır cinayetinde otopsi raporu çıktı

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#Muğla#Milas#Zehra Bayır
Türkiyenin konuştuğu Zehra Bayır cinayetinde otopsi raporu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 11:09

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda; Bayır'ın başına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı belirtildi.

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Olay, 24 Temmuz akşamı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.

İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Türkiyenin konuştuğu Zehra Bayır cinayetinde otopsi raporu çıktı

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Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.​

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HER YER TEMİZLETİLMİŞ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri; H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Karakülah, tutuklandı.

Türkiyenin konuştuğu Zehra Bayır cinayetinde otopsi raporu çıktı
Ömer İlter

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından mekanda çalışma yaptı. İncelemede, işletmedeki delillerin yok edilmesi için her yerin temizletildiği ortaya çıktı.

İstihbarat ekipleri ayrıca karanlık odada özel ışık sistemi filtre ile görünür hale getirilen parmak izleri sayesinde şüphelileri belirledi.

Türkiyenin konuştuğu Zehra Bayır cinayetinde otopsi raporu çıktı

Ünal Karakülah

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OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölümünün, başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Otopsi raporunda ayrıca Bayır'ın baskı sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı bilgisi yer aldı.

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#Muğla#Milas#Zehra Bayır

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