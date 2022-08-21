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17 yaşındaki Firdevs Babat'ın çayda cesedi bulundu! Vücudunda darp izleri var

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#Şırnak#Uludere#Firdevs Babat
17 yaşındaki Firdevs Babatın çayda cesedi bulundu Vücudunda darp izleri var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 11:33

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Firdevs Babat’ın (17), Hezil Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Babat’ın cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 2 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Firdevs Babat için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kırsalda, emniyet de kent genelinde genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 günlük arama sonucu genç kızın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15’inci kilometresinde Hezil Çayı'nda iki taş arasına sıkışmış halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat’ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Firdevs'in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor. 

 

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#Şırnak#Uludere#Firdevs Babat

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