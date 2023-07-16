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Türkiye THODEX vurgununu konuşmuştu... Faruk Fatih Özer'e 7 ay 15 gün hapis

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#THODEX#Faruk Fatih Özer#THODEX Vurgunu
Türkiye THODEX vurgununu konuşmuştu... Faruk Fatih Özere 7 ay 15 gün hapis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 17:08

THODEX'İN kurucusu Faruk Fatih Özer'in Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezanın ertelenmesine karar verirken Faruk Fatih Özer, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim kayyum atanmıştı bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim" dedi.

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THODEX'İN kurucusu Faruk Fatih Özer'in Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Faruk Fatih Özer SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyum atanmıştı bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim şirket benim yönetimimde değildi" dedi.

Türkiye THODEX vurgununu konuşmuştu... Faruk Fatih Özere 7 ay 15 gün hapis

İNDİRİM UYGULANDI, CEZA ERTELENDİ

Savcı, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Daha sonra mahkeme, sosyal ilişkileri, suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi gerekçelerle cezasında indirime giderek 7 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Özer hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek cezayı erteledi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

30 Ekim 2021 tarihinde Faruk Fatih Özer'e tebligat çıkarılarak işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istenmişti. Özer'in tebligata rağmen istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmemesinden dolayı "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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#THODEX#Faruk Fatih Özer#THODEX Vurgunu

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