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Türkiye’nin kalbine dokunan cerrah... Prof. Dr. Cevat Yakut’a veda

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#Cevat Yakut#Kalp Nakli#Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Türkiye’nin kalbine dokunan cerrah... Prof. Dr. Cevat Yakut’a veda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Türkiye’de ilk kalp nakli yapan cerrahlardan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut, dün son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Yakut binlerce hastasını ücretsiz muayene etmiş, para harcamasınlar diye 10 yıl her hafta sonu uçakla Van’a gitmişti.

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Binlerce insanın hayatına dokunmuş, belki de ölümü bekleyen yüzlerce hastanın sevdikleriyle uzun ömürler geçirmesini sağlamış, Türkiye’de ilk kalp nakillerinden birini gerçekleştiren çok başarılı bir isimdi Prof. Dr. Cevat Yakut. Kendini insan hayatına öyle adamış ki tam 10 yıl, her hafta sonunu Van Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kalp cerrahisini başlatmak üzere ameliyat yaparak geçirmişti. Geçen salı günü kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yakut, geride binlerce hastasını bıraktı. Prof. Dr. Yakut’u son yolculuğunda yalnız bırakmayanlar onun binlerce hastasını ücretsiz muayene ettiğini anlattı. Yakut için dün ilk tören, kurucusu olduğu Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlendi. Ardından Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Cevat Yakut’un Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Prof. Dr. Yakut’un çok sayıda hastası da katıldı. Onlardan biri 30 yıl önce kalp ameliyatını gerçekleştirdiği Mükerrem Delen’di. Kütahya’dan hayatını kurtaran doktoruna son görevini yapmak için geldiğini söyleyen Delen, Prof. Dr. Yakut’un geceleri dahi hastaneye gelerek hastalarını kontrol ettiğini anlattı ve “Uzun yıllar Van’da da ameliyatlar yaptı. Van’daki hastaları İstanbul’a gelip para harcamasın diye ekibini toplayıp 10 yıl her hafta sonu Van’a gitti” dedi.

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265 NAKLİN 66’SI ONA AİT

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulduğu günden bu yana toplam 265 insan kalp nakliyle hayata tutundu. Bu nakillerin 66’sını Prof. Dr. Cevat Yakut gerçekleştirdi. Türkiye’deki kalp nakillerinin öncülerinden olan Yakut’un kalp nakli yaptığı hastasının, nakilden sonra çok uzun yıllar yaşaması çok önemli bir başarı olarak nitelendiriliyor.

 

 

 

 

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#Cevat Yakut#Kalp Nakli#Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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