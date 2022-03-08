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Türkiye'nin ilklerini başaran Türk kadınları: İlk kadın doktoru, yönetmeni, bakanı, futbol hakemi, pilotu…

#Kadınlar Günü#İlk Kadın Doktoru#İlk Pilotu
Türkiyenin ilklerini başaran Türk kadınları: İlk kadın doktoru, yönetmeni, bakanı, futbol hakemi, pilotu…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü , dünyanın farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 1975 yılında 'Kadınlar Yılı' olarak anılan bugün 1977 yılından itibaren Dünya Kadınlar Günü olarak resmileşmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı bugünde sizler için gösterdikleri başarılar ve yaptıklarıyla tarihe isimlerini yazdıran Türk kadınlarını bir araya getirdik.

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1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren, hepimize ilham olan ve tarihimizde izlerken bırakan Türk kadınlarını bir araya getirdik. 

Türkiye tarihinde ilklere imza atan Türk Kadınları:

Türkiye'nin ilk otomobil yarışçısı: 1932 - Samiye Cahid Morkaya

Türkiye'nin ilk Kadın opera sanatçısı: 1934 - Semiha Berksoy

Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu: 1937 - Sabiha Gökçen

Türkiye'nin ilk kadın film yönetmeni: 1949 - Cahide Sonku

Dünyanın ilk kadın savaş muhabiri: 1950 - Semiha Es

NASA'da görev yapan ilk Türk kadını: 1961 - Dilhan Eryurt

Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemi: 1986 - Lale Orta

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Türkiye'nin ilk kadın avukatı: Süreyya Ağaoğlu

Türkiye'nin ilk kadın bakanı: Prof. Dr. Türkan akyol

Türkiye'nin ilk kadın başbakanı: Prof. Dr. Tansu Çiller

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı: Müfide İlhan

Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi: Filiz Dinçmen

Türkiye'nin ilk kadın Danıştay başkanı: Füruzan İkincioğulları

Türkiye'nin ilk kadın doktoru: Safiye Ali

Türkiye'nin ilk kadın dünya güzeli: Keriman Halis

Türkiye'nin ilk kadın TV spikeri: Nuran Devres

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#Kadınlar Günü#İlk Kadın Doktoru#İlk Pilotu

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