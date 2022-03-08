Türkiye'nin ilklerini başaran Türk kadınları: İlk kadın doktoru, yönetmeni, bakanı, futbol hakemi, pilotu…

1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren, hepimize ilham olan ve tarihimizde izlerken bırakan Türk kadınlarını bir araya getirdik.
Türkiye tarihinde ilklere imza atan Türk Kadınları:
Türkiye'nin ilk otomobil yarışçısı: 1932 - Samiye Cahid Morkaya
Türkiye'nin ilk Kadın opera sanatçısı: 1934 - Semiha Berksoy
Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu: 1937 - Sabiha Gökçen
Türkiye'nin ilk kadın film yönetmeni: 1949 - Cahide Sonku
Dünyanın ilk kadın savaş muhabiri: 1950 - Semiha Es
NASA'da görev yapan ilk Türk kadını: 1961 - Dilhan Eryurt
Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemi: 1986 - Lale Orta
Türkiye'nin ilk kadın avukatı: Süreyya Ağaoğlu
Türkiye'nin ilk kadın bakanı: Prof. Dr. Türkan akyol
Türkiye'nin ilk kadın başbakanı: Prof. Dr. Tansu Çiller
Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı: Müfide İlhan
Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi: Filiz Dinçmen
Türkiye'nin ilk kadın Danıştay başkanı: Füruzan İkincioğulları
Türkiye'nin ilk kadın doktoru: Safiye Ali
Türkiye'nin ilk kadın dünya güzeli: Keriman Halis
Türkiye'nin ilk kadın TV spikeri: Nuran Devres