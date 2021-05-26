Türkiye’nin ilk ‘şampiyon’ başkanı

Şahin Ankara’da düzenlenen resepsiyonla davet mektubunu aldı. Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, diğer illerin belediye başkanları, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 36 ülkenin Türkiye Büyükelçileri ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasında “İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışının Gaziantep’te başarıyla uygulandığı Şahin’in koalisyona kabulü ile tescillenmiştir” dedi.

Resepsiyonun sonunda Başkan Fatma Şahin’e, OECD Genel Sekreteri Angel Guria ve Şampiyon Belediye Başkanları Lideri Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından ortak imzalı koalisyonun davet mektubu verildi. Fatma Şahin de konuşmasında kentte gerçekleştirdikleri projeleri anlatırken “Gaziantep dibindeki koca kaosa rağmen, bugün Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesini oluşturduysa burada şampiyon olan Gaziantep’in işçisidir, iş dünyasıdır, çaycısıdır, temizlikçisidir, çiftçisidir, oda başkanıdır, valisidir” diye konuştu.

Koalisyonda New York, Los Angeles, Paris, Liverpool gibi dünya genelinde başarılarıyla adından söz ettiren 60’ı aşkın belediye başkanı yer alıyor. Fatma Şahin, 28 Mayıs’ta Paris’te düzenlenecek olan koalisyon toplantısına ilk kez katılacak.

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