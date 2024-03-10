Türkiye’nin ilk askeri torbofan motoru çalıştırıldı

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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 çalıştırıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TF6000, milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda Kızılelma ve Anka-3, gücünü TF6000'den alacak. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TF6000/TF10000 motor projeleri ile Türkiye'nin, aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirilecek.