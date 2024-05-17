Türkiye'nin en uzun süreli eylemi kitaba dönüştü: Cumartesi Anneleri: Galatasaray Meydanı'nda 1000 hafta

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Cumartesi Anneleri, ilk eylemini 27 Mayıs 1995 Cumartesi günü saat 12’de gerçekleştirmişti. Türkiye’nin en uzun süren eylemi özelliğini taşıyan Cumartesi Anneleri, gelecek hafta 25 Mayıs'ta bininci haftaya ulaşıyor. Bu tarih dönümü öncesinde Gazeteci Serdar Korucu, gözaltında kaybedilen 18 kişi için 22 kayıp yakınıyla görüşerek "Cumartesi Anneleri: Galatasaray Meydanı'nda 1000 hafta" kitabını Doğan Kitap’tan çıkarttı.

Türkiye’de basının Arjantin’deki “Plaza de Mayo Anneleri'ne benzeterek “Cumartesi Anneleri” ya da “Cumartesi Anaları” adını verdiği eylem, gözaltında kaybedilenlerin yakınlarının talebini gündeme getiriyor. Korucu, kitapta 29 yıllık eylem tarihine sahip Cumartesi Anneleri’nin tarihini hem gazete ve televizyon arşivleri üstünden anlatıyor hem de kayıp yakınlarının anlatılarına yer veriyor.

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En fazla gözaltında kaybedilmenin 80 darbesi döneminde başladığını, ardındansa 90’larda yoğunlaştığını belirten Korucu, Cumartesi Anneleri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kabul edildiğini ve 80 darbesinde gözaltında kaybedilen oğlu Cemil’i arayan Berfo Ana’nın Türkiye’nin gündemine yerleştiğini hatırlatıyor.

"EN KIYMETLİMİZİ ALIP YOK EDİYORLAR"

Kitapta yer alan ve Galatasaray’da yakınlarını arayanlar arasında bulunan, 1995’te kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun ise şöyle diyor: “En kıymetlinizi alıp yok ediyorlar. Sonra onu unutmanızı, vazgeçmenizi istiyorlar. Yaşamdan tüm izlerini silip hiç yaşamamış gibi yaşamanızı istiyorlar. Oysa bizim sevdiklerimiz yaşadı. Çok güzel yaşadılar. Ya sizin babanızı kaybetselerdi ne yapardınız diyorum. Ben 29 yıldır babamı aradım. Kaç yıl yıl geçerse geçsin, bedeli ne olursa olsun, o güzellikleri yaşadım. Ben o güzelliklere sarılıp babamı aramaya devam edeceğim."