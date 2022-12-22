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Türkiye’nin en küçük bebeklerinden biri daha doğdu! Tekirdağ’da 310 gramlık bebek

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#Tekirdağ#Namık Kemal Üniversitesi#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 16:10

Tekirdağ’da doğan bebek, 310 gram ağrılığında dünyaya gelerek ülkenin sayılı bebekleri arasına girdi. Dr. Mustafa Törehan Aslan, "310 gramlık bir bebek baktığımızda dünyada ve Türkiye'de aslında birkaç bebekten biri gibi gözüküyor. Tabii ki kaybedilme oranları yüksek olmakla birlikte en ufak bir şansı bile olsa, en etkili tedaviyi vermek için uğraşıyoruz" dedi.

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NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen 34 yaşındaki hamile kadın yüksek tansiyon nedeniyle acil olarak doğumhaneye alındı. Sezaryenle yapılan doğumda 310 gram ağırlığında ve 23 santim boyunda bir erkek bebek dünyaya geldi. Doğumun ardından yeni doğan bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebek, hayata tutunma mücadelesi veriyor.

NKÜ Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Yenidoğan Yan Dal Uzmanı Dr. Mustafa Törehan Aslan, hamile hastalarının dün akşam saatlerinde hastanelerine sevk olduğunu belirterek, "İleri tansiyon yüksekliği nedeniyle acil sezaryenle doğuma alındı. Gebelik haftası 23-24 hafta sınırında ama ultrasona göre 21 haftayla uyumlu bir gebelikti. Ve doğumu kaçınılmaz oldu, gerçekleşti. Bebeğimiz 310 gram olarak dünyaya geldi ve doğum odasındaki etkili yeni doğan canlandırması ile birlikte ünitemize şu an alabildik bebeğimizi. Ve gerçekten ilk tedavilerini başladık ama tabii ki 310 gramlık bir bebek baktığımızda dünyada ve Türkiye'de aslında birkaç bebekten biri gibi gözüküyor. Tabii ki kaybedilme oranları yüksek olmakla birlikte en ufak bir şansı bile olsa, en etkili tedaviyi vermek için uğraşıyoruz. Saniyeler, dakikalar, günler, haftalar, aylar bizim için çok kritik olacak. İnşallah bebeğimizi taburcu etme mutluluğuna da ulaşırız" diye konuştu.

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Türkiye’nin en küçük bebeklerinden biri daha doğdu Tekirdağ’da 310 gramlık bebek

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#Tekirdağ#Namık Kemal Üniversitesi#Hastane

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