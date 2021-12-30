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Türkiye'nin en kısa boylu kadını zatürreden hayatını kaybetti

#Elif Kocaman#Zatürre#Osmaniye
Türkiyenin en kısa boylu kadını zatürreden hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan 72 santimetrelik Elif Kocaman (33 ), zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ancak bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a bu rekoru kaptırdı. 

Türkiye'nin en kısa boylu kadını unvanını taşımaya devam eden ve Kadirli ilçesinde yaşayan Elif Kocaman'ın, iki gün önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede zatürre geçirdiği saptandı. Kocaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kocaman, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Kocaman'ın Karabacak köyünde toprağa verileceği kaydedildi.

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#Elif Kocaman#Zatürre#Osmaniye

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