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Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep oldu

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#Zeynep Çelik#Çanakkale#Kalkım
Türkiyenin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 17:29

Çanakkale'de Kalkım beldesi için aday olup, seçimi kazanan Zeynep Çelik (22), Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu.

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Çanakkale'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Kentte Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Türkiyenin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep oldu

Türkiyenin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep oldu

Türkiyenin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep oldu

Bu sonuçlara göre Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" dedi.

 

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#Zeynep Çelik#Çanakkale#Kalkım

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