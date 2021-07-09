Türkiye'nin dört bir yanından gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Diyarbakır'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs'ta Millet Kütüphanesi'ndeki sohbet programına katılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanının talimatıyla düzenlenen organizasyon kapsamında, ülkenin dört bir yanından gençler Diyarbakır'a geldi.

Kentin tarihi ve kültürel mekanlarını 3 gün boyunca ziyaret etme fırsatı bulacak gençler, bugün de Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Daveti ile bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Yusuf Özkılıç, AA muhabirine, programda kentin tanıtımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençleri Diyarbakır'a davet ettiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeyi çok sevdiğini, gençlere büyük önem verdiğini söyledi.

Programa katılan gençleri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Özkılıç, "Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezeceğiz. İnşallah, Cumhurbaşkanımız ile yemekte bir araya geleceğiz. Diyarbakır'ın gelişen yeni yüzünü öğrencilere göstereceğiz." dedi.

GENÇLER İLK KEZ DİYARBAKIR'A GELDİ

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Furkan Dal, ilk kez ziyaret ettikleri Diyarbakır'da heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Kenti gezeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Feyza Sıla Akgün, Cumhurbaşkanına davetinden dolayı teşekkür ederek, "Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle tanışma imkanı da bulduk. Arkadaşlarımızla güzel bir gezi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

Kırklareli'den gelen Dilara Uğurluoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sayesinde ilk defa Diyarbakır'a geldiğini, sunulan bu şans ve gençlere verilen önemden dolayı çok memnun olduklarını aktardı.

"Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımızın gençlere karşı güler yüzlülüğü, samimiyeti ve içtenliği bizleri çok etkiliyor." diyen Uğurluoğlu, Diyarbakır'ı çok beğendiğini anlattı.

Denizli'den gelen Bilgenaz Pak ise ilk kez büyük bir heyecanla kentte geldiğini, kentin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı bulacağını aktararak, gençlere bu tarz fırsatların sunulmasının çok güzel olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sohbet programında 81 ilden gençlerle bir araya gelmiş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç'ın salondaki gençleri kente davet etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O zaman davet sizden, ağırlamak bizden.' diyerek, Vali Münir Karaloğlu ile görüşerek organizasyonun yapılması talimatını vermişti.

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