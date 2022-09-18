Türkiye’nin denizdeki demir yumruğu

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Gemide inceleme yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, şu bilgileri verdi: “Gemimizin uzunluğu 230 metre ve 32 metre genişliğe sahip. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton. En az 20 buçuk knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak. Geminin, ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siası bulunacak. Üzerinde bir güç aktarma sistemi, hava platformları olacak. Pist görevi görecek platformda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Çıkarma gemimiz çeşitli zırhlı araçlarımızı, tanklarımızı ve personelimizi karaya intikal ettirebilecek.”

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DÜNYADA 12 ÜLKEDE VAR

Prof. Dr. İsmail Demir, “Bu gemide yerlilik oranımız yüzde 70 civarında. Çok geniş bir alt yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 tane alt yüklenici var. Bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü” dedi.

HASTANE GÖREVİ DE GÖRECEK

Geminin fonksiyonlarından da bahseden Demir, “Barış zamanında bir hastane görevi, bir insani yardım verme ve aktarma görevi görebilecek. Afet bölgelerinde yardım hizmeti görebilecek. Çok geniş bir hastane ve tıbbi cihaz teşkilatı var. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz” dedi.

‘SİHA GEMİSİ’NE DÖNÜŞECEK

- Savunma Sanayi Başkanı Demir, “Anadolu gemimiz üzerine iniş kalkış yapacak SİHA’larla birlikte dünyada ilk kez bir SİHA gemisine dönüştürme çalışmalarımız devam ediyor. TB3, SİHA’lar bu gemi için geliştirilmeye devam ediliyor. Kızılelma, Hürjet gibi uçaklarımızın da iniş kalkış yapabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Gemimiz denizlerde asgari 1 tabur büyüklüğünde bir kuvveti kriz bölgesine intikal ettirebilecek” dedi.