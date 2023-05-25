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Türkiye’nin 20 ilinden 551 plaj, Mavi Bayrak ödülü aldı

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Plaj#Sahil
Türkiye’nin 20 ilinden 551 plaj, Mavi Bayrak ödülü aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 12:38

Türkiye’de, temiz denizlerin göstergesi olarak kabul edilen mavi bayrağa sahip plajların sayısı yükselmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu eksende 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatın Mavi Bayrak ödüllerini kazandığını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye’de Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik ile deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük ölçüde iyileştirmeler görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, deniz suyu kalitesindeki artışa paralel olarak temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayraklı plaj sayısının da hızla arttığı ifade edildi.

Uluslararası alanda 50’den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan Mavi Bayrak programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, bu yıl 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı.

“Türkiye, plaj sayısı ile dünya üçüncüsü”
Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında ise Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.

 

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“ANTALYA, 231 MAVİ BAYRAKLI PLAJIYLA İPİ GÖĞÜSLEDİ”

2023 yılı Mavi Bayrak ödülleri kapsamında, Antalya 231 mavi bayraklı plajı ile ipi göğüsledi. İkinci sırada 110 mavi bayraklı plaj ile Muğla yer alırken, İzmir’in plajlarından 63’ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir, 46 mavi bayraklı plajı ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Aydın’ın ise 35 plajında mavi bayrak dalgalanıyor.

“Türkiye’nin 20 ilinde mavi bayraklı plaj var”
Samsun’un 13, Çanakkale’nin 12, Mersin’in 11, Kocaeli’nin 9 ve Tekirdağ’ın 6 plajı, mavi bayrağa sahip. Mavi bayraklı plajlar listesinde yer alan diğer iller ise; 3 plaj ile Bartın, 2 plaj ile Ordu, 2 plaj ile Bursa, 2 plaj ile Zonguldak oldu. 20 ilden mavi bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise, 1 plajı mavi bayraklı olan iller; İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Düzce, Van ve Edirne olarak sıralandı.

Türkiye’nin son 6 yıla ait Mavi Bayrak sayıları ise şöyle:

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“2018 yıl 459 plaj, 22 marina, 10 bireysel yat.
2019 yılı 463 plaj, 22 marina, 15 bireysel yat.
2020 yılı 486 plaj, 22 marina, 7 bireysel yat.
2021 yılı 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat, 10 turizm teknesi.
2022 yılı 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat, 15 turizm teknesi.
2023 yılı 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat, 14 turizm teknesi.

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Plaj#Sahil

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