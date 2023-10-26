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Türkiye’den yardım uçuşları sürüyor

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#Gazze#Yardım#Koca Yusuf
Türkiye’den yardım uçuşları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2023 07:00

Türkiye’nin Gazze’deki siviller için tıbbi ve insani yardımlarını taşıyan “Koca Yusuf” olarak bilinen iki A400M nakliye uçağı daha dün Ankara’dan Mısır’a uçtu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gazzeli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz” denildi.

JENERATÖR VE TIBBİ MALZEME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze’ye dün 2 uçak dolusu daha yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı. Bakan Koca, “Bu 2 uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor” dedi. Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan dün 8 insani yardım TIR’ı daha geçti. Böylece sınır kapısından yardımların geçişine izin verildiği 21 Ekim’den bu yana bölgeye giriş yapan insani yardım TIR’ı sayısı 54’e çıkmış oldu. 

AFAD'DAN AÇIKLAMA 5 BİN BATTANİYE 12 BİN KOLİ

AFAD’dan yapılan açıklamada, Filistin halkına personel, tıbbi malzeme, battaniye ve gıda kolisi ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi: "Cumhurbaşkanlığı'na ait 1 uçak ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait kargo uçakları ile toplamda; AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'dan 32 personel, 5 bin battaniye, 12 bin 600 yardım kolisi, 115 ton tıbbi malzeme ve 232 jeneratör bölgeye sevk edildi."

 

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#Gazze#Yardım#Koca Yusuf

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