Türkiye'den kalkan gemide kaçak kişiler tespit edildi! İtalya'da operasyon düzenleniyor

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Yalova’dan Fransa’nın Sete Limanı'na seyreden Türk bayraklı Galata Seaways adlı gemiye İtalya’nın Napoli kentinde özel kuvvetler birimi tarafından operasyon düzenlendi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yalova'dan ayrıldıktan sonra içinde 15 kaçak şahsın tespit edildiği ve 22 kişinin bulunduğu gemide kontrolün ele geçirildiğini ve operasyonun devam ettiğini duyurdu. İtalyan Bakan Crosetto, "Gemi büyük değil ama Brindisi'de konuşlanmış San Marco taburuna ait özel kuvvetlerimiz kurtarma operasyonunu sürdürüyor” dedi. Napoli Körfezi’nin kuzeyinde yer alan Ischia Adası’nın yakınlarında başlatılan operasyonda özel kuvvetlerin iki donanma helikopteri ile gemiye çıkartma yaptığı belirtildi.

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İTALYA’YA YÖNLENDİRİLMİŞTİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yalova’dan Fransa’nın Sete Limanı'na seyretmekte olan Türk bayraklı Galata Seaways isimli gemide elinde kesici aletler bulunan '15 kaçağın' tespit edildiğini açıklamış ve gemi personelinin kendilerini kilitleyerek korumaya aldığı duyurulmuştu. Açıklamada, “Gemi kaptanı ve şirket yetkilileri ile yapılan değerlendirme neticesinde AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçilmiş olup, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma’nın onayı doğrultusunda İtalya’nın Napoli Limanı'na doğru geminin seyrine karar verilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

OPERASYON DUYURULMUŞTU

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada, "MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.