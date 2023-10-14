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Türkiye'den izlenemeyecek olan halkalı Güneş tutulması Meksika'da gözlemlendi

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#Mexico City#Meksika#Güneş
Türkiyeden izlenemeyecek olan halkalı Güneş tutulması Meksikada gözlemlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 23:23

Meksika’dan gözlemlenebilen halkalı Güneş tutulması bu sabah başkent Mexico City’de gerçekleşti. Halkalı güneş tutulması Türkiye'de izlenemeyecek.

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Merakla beklenen halkalı Güneş tutulması başladı. Türkiye'den izlenemeyecek tutulma Meksika’nın başkenti Mexico City’de gözlemlendi. Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek ateş çemberini oluştururken, yerel saatle 09.36’da başlayan tutulma, 12.51’de sona erdi. Yetkililer, güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle direkt olarak bakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiyeden izlenemeyecek olan halkalı Güneş tutulması Meksikada gözlemlendi

SONRAKİ TUTULMA 2052 YILINDA OLACAK

Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sonda roketi fırlatıldığı belirtildi.

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Meksika’da son Güneş Tutulması 29 yıl önce, 10 Mayıs 1994’te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 2052 yılında olacak.

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#Mexico City#Meksika#Güneş

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