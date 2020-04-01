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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 23:19,Son Güncelleme:/

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı götüren uçak döndü

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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı götüren uçak döndü
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Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme götüren Airbus A400M tipi uçağın, 13 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya döndüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.04'te Ankara Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara Etimesgut'a iniş yaptı" denildi.

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