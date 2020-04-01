Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı götüren uçak döndü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.04'te Ankara Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara Etimesgut'a iniş yaptı" denildi.