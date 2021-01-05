Türkiye'den İlhan Başgöz adımı... Prof. Dr. İlhan Başgöz kimdir, nereli?

1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün babası ilkokul öğretmeni Hasan efendi, annesi Cadoğlu Türkmenleri'nden Zeycan hanımdır. İlkokulu ve liseyi Sivas'ta bitiren Başgöz, 1940 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girdi ve 1944 yılında Pertev Nail Boratav'ın asistanı oldu. 1949'da 'Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı' dalında doktorasını verdi. Fakültenin Folklor kürsüsü kapatılınca, Başgöz Tokat Lisesi'ne edebiyat öğretmeni atandı. 1960 yılında bir Ford Vakfı bursu ile Amerika'ya davet edildi. Dört yıl Kaliforniya Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra Indiana Üniversitesi'nde görev aldı.



Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.