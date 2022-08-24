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Türkiye’den Gürcistan’daki orman yangınına destek

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#Yangın#Orman#Türkiye
Türkiye’den Gürcistan’daki orman yangınına destek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 12:17

Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde günler önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınına Türkiye’den de destek gidiyor. 5 gündür karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü yangın için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı 3 adet yangın söndürme uçağı Tiblis Hava Limanı’na ulaştı.

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OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, “Yangına havadan müdahale desteği kapsamında Türkiye’den 1 adet AN32 Antanov, 2 adet AT802 Airtractor uçağı görevlendirilmiştir. Yangına havadan müdahale edecek olan UR-UZH tescil numaralı 1 adet AN32 Antanov uçağımız dün gece itibari ile intikalini başlatarak, Dalaman’dan Tiblis Hava limanına 05:00 de ulaşmıştır. EC-NVF ve EC-LGT tescil numaralı 2 adet AT802 Airtractor uçağımız ise gün doğumu ile Antalya’dan kalkarak 11,30 civarı Tiblis havalimanın varmıştır. Gerekli resmi işlemlerin ardından hızlıca yangına müdahaleye başlayacaktır” denildi. 

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#Yangın#Orman#Türkiye

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