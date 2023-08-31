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Türkiye'den eşsiz 'Mavi Ay' manzaraları... Fotoğraf çekmek için sabahladılar

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#Mavi Ay#Manzara #Süper Ay
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 06:25

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde zirveye ulaşarak,  en parlak ve büyük haliyle gözlendi. Saat 04.36'da oluşan bu görüntüleri fırsat bilenler, ellerinde cep telefonları ile ayın bu evresini kaydetti. Türkiye'nin birçok noktasında eşsiz manzaralar oluştu.

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İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde adlandırılan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi. Saat 04.36’da en parlak konumuna gelen ‘Mavi Ay’ gökyüzünde ve İstanbul Boğazı’nda eşsiz manzaralar oluşturdu.

Türkiyeden eşsiz Mavi Ay manzaraları... Fotoğraf çekmek için sabahladılar

Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Amatör olarak fotoğrafçılık yapan Yiğit Akbulak “Süper Ay olacağını öğrendim uzun zaman sonra, onu çekmeye geldim. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Buradan boğazla birlikte görünüyor zaten ay. Çengelköy’ün manzarasından onu çekmeye geldim" dedi.

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Bazı vatandaşlar ise Süper Ay manzarasında balık tuttu.

İZMİR'DE 'MAVİ AY' MANZARASI

İzmir'in simgelerinden olan Saat Kulesi ve Tarih Asansör ile birlikte görüntülenen doğa olayı, şehrin birçok noktasından izlenebildi. Ailesi ile eşsiz manzarayı izlemek için Tarih Asansöre geldiğini ifade eden Mehmet Karataş, “Hem Tarihi Asansörün manzarasını hem de Mavi Ay’ın manzarasının keyfini çıkarmak için ailem ile birlikte buraya geldim. Saat 04.30 sıralarında en iyi manzarayı yakalamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiyeden eşsiz Mavi Ay manzaraları... Fotoğraf çekmek için sabahladılar

 

“EŞSİZ DOĞA OLAYINI EN İYİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK İSTİYORUM”

Yurtdışından tatile İzmir’e geldiğini belirten Melih Halimoğlu, “İnternette gezinirken Mavi Ay’ın bu gece görüneceğini öğrendim. Ailemi ve ekipmanlarımı alıp, İzmir’in bu güzel manzarası eşliğinde Mavi Ay’ı görüntülemek için erkenden yerimi aldım. Saat 04.30 sıralarında en güzel şekilde görüneceğini düşünüyorum. Ben de fotoğraf makinem ile eşsiz doğa olayını görüntülemek istiyorum” dedi.

Türkiyeden eşsiz Mavi Ay manzaraları... Fotoğraf çekmek için sabahladılar

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KONYA'DA GÖRSEL ŞÖLEN

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Mavi Ay" kendisini bir kez daha gösterdi. Bu yıl 13. kez gerçekleşecek olan Dolunay Ağustos ayında ikinci kez ortaya çıktı ve Konya semaları süper mavi Dolunay'a tanıklık etti. 2023'teki Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.

Türkiyeden eşsiz Mavi Ay manzaraları... Fotoğraf çekmek için sabahladılar

BURDUR'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Süper Mavi Ay" kendisini gösterdi. Burdur’da kendini göstermeye başlayan "Süper Mavi Ay” görsel bir şölen oluşturdu.

Türkiyeden eşsiz Mavi Ay manzaraları... Fotoğraf çekmek için sabahladılar



Burdur merkezde ve Bucak ilçesinde fotoğraf tutkunları bu anı fotoğraflamak için objektiflerini gökyüzüne çevirdi. Onların objektifinden en dikkat çeken Süper Ay fotoğrafları görüntülendi.

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#Mavi Ay#Manzara#Süper Ay

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