Türkiye'den eşsiz 'Mavi Ay' manzaraları... Fotoğraf çekmek için sabahladılar

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İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde adlandırılan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi. Saat 04.36’da en parlak konumuna gelen ‘Mavi Ay’ gökyüzünde ve İstanbul Boğazı’nda eşsiz manzaralar oluşturdu.

Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Amatör olarak fotoğrafçılık yapan Yiğit Akbulak “Süper Ay olacağını öğrendim uzun zaman sonra, onu çekmeye geldim. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Buradan boğazla birlikte görünüyor zaten ay. Çengelköy’ün manzarasından onu çekmeye geldim" dedi.

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Bazı vatandaşlar ise Süper Ay manzarasında balık tuttu.

İZMİR'DE 'MAVİ AY' MANZARASI

İzmir'in simgelerinden olan Saat Kulesi ve Tarih Asansör ile birlikte görüntülenen doğa olayı, şehrin birçok noktasından izlenebildi. Ailesi ile eşsiz manzarayı izlemek için Tarih Asansöre geldiğini ifade eden Mehmet Karataş, “Hem Tarihi Asansörün manzarasını hem de Mavi Ay’ın manzarasının keyfini çıkarmak için ailem ile birlikte buraya geldim. Saat 04.30 sıralarında en iyi manzarayı yakalamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“EŞSİZ DOĞA OLAYINI EN İYİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK İSTİYORUM”

Yurtdışından tatile İzmir’e geldiğini belirten Melih Halimoğlu, “İnternette gezinirken Mavi Ay’ın bu gece görüneceğini öğrendim. Ailemi ve ekipmanlarımı alıp, İzmir’in bu güzel manzarası eşliğinde Mavi Ay’ı görüntülemek için erkenden yerimi aldım. Saat 04.30 sıralarında en güzel şekilde görüneceğini düşünüyorum. Ben de fotoğraf makinem ile eşsiz doğa olayını görüntülemek istiyorum” dedi.

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KONYA'DA GÖRSEL ŞÖLEN

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Mavi Ay" kendisini bir kez daha gösterdi. Bu yıl 13. kez gerçekleşecek olan Dolunay Ağustos ayında ikinci kez ortaya çıktı ve Konya semaları süper mavi Dolunay'a tanıklık etti. 2023'teki Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.

BURDUR'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Süper Mavi Ay" kendisini gösterdi. Burdur’da kendini göstermeye başlayan "Süper Mavi Ay” görsel bir şölen oluşturdu.