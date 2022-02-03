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Türkiye'de ilk kez aynı anda kalp ve böbrek nakli yapılan Mehmet Ali Güler'den acı haber

#Antalya#Mehmet Ali Güler#Böbrek Nakli
Türkiyede ilk kez aynı anda kalp ve böbrek nakli yapılan Mehmet Ali Gülerden acı haber

Türkiye'de ilk kez 13 yıl önce aynı anda kalp ve böbrek nakli gerçekleştirilen Mehmet Ali Güler (47), koronavirüs kaynaklı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

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Antalya'da 2009 yılında kalp yetmezliği teşhisi koyulan ve tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kaldığı 7 ayda 3 kez kalbi duran Mehmet Ali Güler'in böbrekleri de iflas etti. Doktorlar, Güler'e kalp ve böbrek nakli yapılmasına karar verdi. Kararın ardından Konya'da meydana gelen trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen Bekir Harmankaya'nın (24) kalbi ve böbreği ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

25 KİŞİLİK EKİPLE OPERASYON

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde, Türkiye'nin aynı anda ilk kalp ve böbrek naklini gerçekleştirmek için 2 ekip kuruldu. Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki 17 kişilik ekip, önce kalp naklini gerçekleştirdi. Hastanın fonksiyonları normale dönünce de 8 kişiden oluşan diğer ekip, böbrek naklini yaptı.

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DONÖRÜN ADINI OĞLUNA VERMİŞTİ

Nakilden sonra hastanede 3 ay daha tedavi gören Mehmet Ali Güler taburcu edildi. Kısa sürede sağlığına kavuşup bir süre sonra ikinci kez baba olma mutluluğu yaşayan Güler, 2010 yılında dünyaya gelen ikinci oğluna, kalbi ve böbreği nakledilen Bekir Harmankaya'nın adını verdi. 45 gün önce koronavirüs teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Güler, dünhayatını kaybetti. Yakınları, Güler'in koronavirüsü yendiğini ancak hastalığın neden olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Türkiyede ilk kez aynı anda kalp ve böbrek nakli yapılan Mehmet Ali Gülerden acı haber

 

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#Antalya#Mehmet Ali Güler#Böbrek Nakli

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