‘Türkiye’de 36 milyon ruhsatsız silah var’

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1993 yılından beri bireysel silahsızlanma konusunda çalışmalar yürüten Umut Vakfı, Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah olduğunu belirterek, toplumda giderek artan bireysel silahlanmaya dikkat çekti. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan, konuya ilişkin şöyle konuştu:

YÜZDE 90’I RUHSATSIZ

“Ruhsatsız silah için kesin bir sayı söylemek mümkün değil. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstatistik Kurumu’ndan elde ettiğimiz veriler, cinayetlerde kullanılan asayiş denetim raporları, otopsi raporları ve adli raporlardan elde ettiğimiz verilere göre, ruhsatlı-ruhsatsız silah kullanım oranı yüzde 10’a 90 şeklinde dağılıyor. Bazı yıllarda bu oran yüzde 15-85 de olabiliyor. Resmi rakamlara göre, Türkiye’de 3.5-4 milyon civarında ruhsatlı silah bulunuyor. Yani bunun 9 katı ruhsatsız silah olduğunu söylemek mümkün. Bu da yaklaşık 36 milyon gibi bir rakama karşılık geliyor. Yani her iki kişiden birinde silah var denebilir. Geçmişte İçişleri Bakanlığı Komisyonu’na da gelen bir ‘Silah Kanunu Tasarısı’ var. Bunun bir an evvel yasalaşması lazım. Yasadışı silah kaydı için ortak veri tabanı kullanılmalı. Denetimler artırılmalı. Esenyurt, Esenler, Ümraniye gibi iç bölgelerde göç, yabancılar ve rant nedeniyle denetimsizlik ve şiddet olayları hâkim.”

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KAMU SPOTU ÖNEMLİ

Psikiyatrist olan Dr. Akcan “En önemlisi de kamu spotu yapılmalı” diyerek şöyle devam etti: “Cinayetlerin yüzde 80’inde silah kullanılıyor. Aile içi şiddette de çok yaygın. Yani silah olmasa birçok şiddet olayı engellenebilirdi. Bu alanda ortak toplumsal bir bilinç oluşturulması lazım. Eskiden gençlerin rol modelleri futbolcu, şarkıcı ve mankenlerdi. Şu an mevcut dizi ve filmlerde, eli silahlı kişiler rol model olarak gösteriliyor.”

RESMİ VERİLERE GÖRE RUHSATLI SİLAH SAYISI 627.765

* İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre ise Türkiye’deki ruhsatlı silah rakamları şöyle:

* Kamu görevlilerine ait ruhsatlı silah sayısı 244 bin 184.

* Emekli kamu görevlilerine ait ruhsatlı silah sayısı 198 bin 428.

* Can güvenliği nedeniyle alınan silah sayısı 53 bin 312.

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* Meslek mensubu gerekçesiyle edinilen silah sayısı 131 bin 841.

* Toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah.

211 GÜNDE 1938 OLAY

Umut Vakfı’ndan paylaşılan güncel verilere göre, bu yılın 211 gününde Türkiye genelinde 1938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Söz konusu vakalarda 1200 kişi öldü, 1960 kişi de yaralandı. Bu silahlı şiddet olaylarının (uzun namlulu silahlar dahil) 1653’ünde silahlar kullanıldı. 397’sinde kalaşnikof, uzun namlulu silahlar dahil tüfekler, 1187’sinde tabancalar, 60’ında beylik silahları, 285’inde ise çoğunluğu bıçaklar olmak üzere kesici aletler kullanıldı.