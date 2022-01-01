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Türkiye yeni yılı böyle karşıladı! Coşkulu kutlama

#Türkiye#Yeni Yıl#Kutlama
Türkiye yeni yılı böyle karşıladı Coşkulu kutlama

Türkiye 2022'ye 'merhaba' dedi. Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hava fişek gösterileriyle renkli görüntüler oluşurken, Burdur’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık, Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı personeller yeni yılı görevlerinin başında karşıladı.

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İşte Türkiye'nin dört bir yanından gelen coşkulu yeni yıl kutlamaları:

İSTANBUL

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE HAVAİ FİŞEK ŞOVU

Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2022'ye girildiği ilk dakikalarda köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi. Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye yeni yılı böyle karşıladı Coşkulu kutlama

YENİ YILI DENİZE GİREREK KARŞILADILAR

Fatih Sarayburnu’nda yaz kış demeden denize giren ve ‘Sarayburnu Fatihleri’ olarak bilinen grup, 2022 yılına denizde ‘merhaba’ dedi. Yaşları 40 ile 56 yaş arasında olan grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Yeni yıla denizde yüzerek giren Yüksel Sönmez, “2022 yılının tüm dünyaya ve Müslüman ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Devamlı her sene biz bunu yapıyoruz. Her yılbaşı burada denize giriyoruz. Biz zaten Sarayburnu fatihleri olarak 365 gün burada denize giriyoruz. Su bizim için bir şifadır” dedi.

Türkiye yeni yılı böyle karşıladı Coşkulu kutlama

BURDUR

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Burdur’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık, Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı personeller yeni yılı görevlerinin başında karşıladı. 112 Acil Sağlık personelleri bulundukları istasyonda telsiz başında görevlendirme beklerken ve itfaiye personelleri komutalarında her an hazır olarak görevlerini sürdürüyor.

Türkiye yeni yılı böyle karşıladı Coşkulu kutlama

Polis ekipleri ise kentin tüm noktalarında devriye ve uygulama görevi yürütüyor. Yeni yıl dileklerini aktaran doktor Adem Bektaşoğlu, “Bizi her zamanki gibi görevimizin başındayız. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah daha sağlıklı günlerde tekrardan bir araya geliriz” dedi.

Türkiye yeni yılı böyle karşıladı Coşkulu kutlama

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da konuk evlerine akın eden vatandaşlar, sıra gecesi ile yeni yıl kutlaması yaptı. Kentte yeni yılı kutlamak isteyenler konuk evlerinde türküler eşliğinde eğlenip çiğ köfte yedi. Davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlenenler, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Öte yandan, polis ekipleri ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem aldı.

Türkiye yeni yılı böyle karşıladı Coşkulu kutlama

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