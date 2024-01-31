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Türkiye Uzay Ajansı duyurdu: Türkiye için Alper Gezeravcı’yı görme vakti!

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Türkiye Uzay Ajansı#Uzay
Türkiye Uzay Ajansı duyurdu: Türkiye için Alper Gezeravcı’yı görme vakti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 18:37

Türkiye Uzay Ajansı, bugün Alper Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Türkiye'nin üzerinden geçeceğini duyurdu.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak günü Dragon kapsül ile uzay yolculuğuna başlamıştı. Türkiye Uzay Ajansı, bugün Alper Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Türkiye'nin üzerinden geçeceğini duyurdu.

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım  şöyle:

Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!

Türkiye’nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye’nin üzerinden geçecek.

Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin.

31 Ocak 2024

20:11 - 20:14

 

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#Alper Gezeravcı#Türkiye Uzay Ajansı#Uzay

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