Türkiye Uzay Ajansı duyurdu: Türkiye için Alper Gezeravcı’yı görme vakti!

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak günü Dragon kapsül ile uzay yolculuğuna başlamıştı. Türkiye Uzay Ajansı, bugün Alper Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Türkiye'nin üzerinden geçeceğini duyurdu.
Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!
Türkiye’nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye’nin üzerinden geçecek.
Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin.
31 Ocak 2024
20:11 - 20:14
Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!👨🚀— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 31, 2024
Türkiye’nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye’nin üzerinden geçecek.💫
Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin.🔭
🗓️31 Ocak 2024
⏰20:11 - 20:14#GururDuyTürkiye… pic.twitter.com/3wUzEqpA95