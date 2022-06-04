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Türkiye Şeker Fabrikaları Başkanı Alkan'ın görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

#Türkiye Şeker Fabrikaları#Mücahit Alkan#Resmi Gazete
Türkiye Şeker Fabrikaları Başkanı Alkanın görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazetede

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Alkan'ın yerine Muhittin Şahin atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Muhittin Şahin atandı. Kararın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı. Kararın, 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.

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#Türkiye Şeker Fabrikaları#Mücahit Alkan#Resmi Gazete

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