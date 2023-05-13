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Türkiye seçime gidiyor: Liderler nerede oy kullanacak?

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#Seçim#Oy#Secim2023
Türkiye seçime gidiyor: Liderler nerede oy kullanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 15:51

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde liderlerin oy kullanacağı okullar belli oldu.

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Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu.

İşte liderlerin oy kullanacağı yerler...

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T. Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da oyunu kullanacak. Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak.

 

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#Seçim#Oy#Secim2023

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