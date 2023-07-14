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Türkiye onu konuşuyordu! Aldı-sattı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Gürcan#Sosyal Medya#Gelir İdaresi Başkanlığı
Türkiye onu konuşuyordu Aldı-sattı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 20:02

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el araç ticaretinde yapılan hilelerle ilgili videolar çeken Metehan Meşe'ye 300 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el araç ticaretinde yapılan hilelerle ilgili videolar çeken Metehan Meşe ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Gürcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformlarında taşıt satışına ilişkin video yayımlayan M.M. isimli şahsın kimlik bilgileri yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir. 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği Bakanlığımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi Sistemi kayıtlarından tespit edilmiş olup, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, bahsi geçen şahıs hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce idari para cezası üst sınırı olan 300 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışlarının vergi ziyaı açısından incelenmesi amacıyla, bahsi geçen şahsın 2022 ve 2023 yıllarındaki taşıt alım satım bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığıyla paylaşılacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemlerle tüketicilerimizi mağdur eden kişi ve kuruluşlara geçit vermeyecek, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

 

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#Mahmut Gürcan#Sosyal Medya#Gelir İdaresi Başkanlığı

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