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Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı! Kıymet Peker yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Kıymet Peker#Recep Gürkan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 15:47

Edirne'de 7 yıl önce imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasının önüne geçmek için kepçenin önüne oturup yıkımı engelleyen ve kamuoyunun 'Kıymet Teyze' olarak tanıdığı Kıymet Peker (83), yaşamını yitirdi. Peker, çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

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Kentte 2014 yılında 1'inci Murat Mahallesi'nde çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alanın imara açılmasıyla bölgeye gelen görevliler, kepçeyle yıkım çalışması yapmak istedi. Görevlilerin faaliyetini görüp yeşil alana inen mahalleli Kıymet Peker, sandalyesiyle kepçenin önüne oturarak çalışmaları engelledi.

Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı Kıymet Peker yaşamını yitirdi
Peker'in başlattığı eylem, kısa sürede mahallelinin de desteğini gördü. Bölgedeki görevlilerin kepçeleri çekmesiyle sonuçlanan olayda, daha sonraki süreçte İdare Mahkemesi, Belediye Meclisi'nin aldığı imar kararını bozdu.

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YEŞİL ALAN PARK OLARAK KALDI

Kıymet Peker'in öncülüğünde mahallelinin oyun alanının yıkımına karşı çıkması üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlattı. 7 yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu belediye tarafından alındı.

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Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı Kıymet Peker yaşamını yitirdi
Tekrar yeşil alana dönüştürülüp çocuk parkı haline getirildi. Parka Kıymet Teyze Parkı ismi verildi. Edirne'ye 11 Temmuz 2021'de gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parkın açılışını, Kıymet Peker'in de katıldığı törenle yaptı.

Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı Kıymet Peker yaşamını yitirdi
Son dönemde yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gören Kıymet Peker, önceki gün yaşamını yitirdi. Ölümü üzüntüye neden olan Peker için bugün kent merkezindeki Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Peker'in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı Kıymet Peker yaşamını yitirdi
'ÇOK GÜZEL, NAİF BİR İNSANDI'

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Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Peker'in ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı Kıymet Peker yaşamını yitirdi


"30 Mart 2014'te yapılan seçimlerden sonra 31 Mart'ta Kıymet Teyze bir sembol olmuştu hem Edirne'de hem de Türkiye'de... O kepçenin önüne oturması, o naif, güzel kişiliğiyle, torunları ve çocukları için güzel alanlar istemesiyle. Biz de 7 yıllık hukuk mücadelesinden sonra geçen yıl Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Kıymet Teyze’nin ismini o parka vermiştik. Dün vefat haberini öğrendim ve gerçekten çok üzüldüm. Çok güzel, naif bir insandı. Kızıyla konuştum; bir gün önce parktaki fotoğrafını gösterip 'Bak benim de fotoğrafımı koymuşlar' demiş. Allah makamını cennet eylesin. Biz ondan razıydık, umarım o da bizden razı olur. Çok özleyeceğiz kendisini ama o güzel yürekli teyzemizin ismi o çocuk parkında sonsuza kadar yaşayacak. Bunu sağlığında yapabildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Onun görmüş olması, onun iznini alarak ismini koymuş olmamız bizim için de çok ayrı bir mutluluk. Yaşam böyle, diyecek bir şey de yok. Güzel yürekli Kıymet Teyzemize cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz."

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Kıymet Peker, namazın ardından Yeniimaret Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı Kıymet Peker yaşamını yitirdi

 

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#Edirne#Kıymet Peker#Recep Gürkan

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