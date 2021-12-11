Türkiye - İngiltere hattında 32 milyon TL vurgun

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MUĞLA Marmaris’te yaşayan bazı İngiliz vatandaşları, kendileriyle yakınlık kuran kişilerin uygun faiz vaadiyle kendilerine kredi çektirdiklerini ve neredeyse paranın yarısına el koyduklarını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmayı Muğla Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yürüttü.

TAKİP 3 AY SÜRDÜ

Yaklaşık 3 ay süren takip sırasında, İngilizleri dolandıranların organize bir çete olduğu anlaşıldı. Yapılan tespitlere göre, çete üyeleri Marmaris’te yaşayan İngiliz vatandaşlarıyla yakınlık kuruyor ve uygun faizle kredi çekmelerine yardımcı olabileceklerini söylüyordu. Bu vaatlere inanan İngilizler de hem kendilerine hem de İngiltere’deki yakınlarına yüklü miktarlarda kredi çekiyorlardı. Çete, çekilen kredilerin yarıdan fazlasına el koyuyordu.



Çetenin Marmaris’e gelen başka ülke vatandaşlarını da ağlarına düşürdüğüne yönelik bilgilere ulaşıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

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Çetenin, İngilizleri 32 milyon lira dolandırdığının tespit edilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz salı günü düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Çete elebaşı S.A.’nın da arasında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcılıktan, 6 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.