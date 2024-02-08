TÃ¼rkiye ile Katar arasÄ±nda JETCO protokolÃ¼ imzalandÄ±

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TÃ¼rkiye- Katar Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) 1'inci toplantÄ±sÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DolmabahÃ§e Ã§alÄ±ÅŸma ofisinde yapÄ±ldÄ±. BasÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen heyetler arasÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ticaret BakanÄ± Ã–mer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi BakanÄ± Åžeyh Muhammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani JETCO protokolÃ¼nÃ¼ imzaladÄ±. Ä°kili imza tÃ¶reni sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapmazken, konuyla ilgili Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

"Ä°KÄ° ÃœLKENÄ°N STRATEJÄ°K ORTAK OLARAK Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NE DEVAM ETMESÄ° SAÄžLANMIÅžTIR"

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Ä°kili iliÅŸkilerimizde hÃ¼kÃ¼metlerimizin ve siyasi liderlerimizin Ã§abalarÄ± ile yeni bir ivme yakalanmÄ±ÅŸ ve iki Ã¼lkenin stratejik ortak olarak iliÅŸkilerine devam etmesi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–te yandan, TÃ¼rkiye-Katar 1. DÃ¶nem JETCO toplantÄ±sÄ± vesilesiyle ikili siyasi iliÅŸkilerimizde yakalanan bu olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari iliÅŸkilerimize de yansÄ±tacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Ä°mzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz 1. DÃ¶nem JETCO ProtokolÃ¼, ikili ticari iliÅŸkilerden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlara, mÃ¼teahhitlik hizmetlerinden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde iÅŸ birliÄŸine; yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mden gÃ¼mrÃ¼k konularÄ±na ve ticareti geliÅŸtirecek faaliyetlere kadar pek Ã§ok farklÄ± alana iliÅŸkin son derece yapÄ±cÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizin ve mutabakatÄ±mÄ±zÄ±n yansÄ±masÄ±dÄ±r. JETCO ProtokolÃ¼mÃ¼ze ikili ticari iliÅŸkilerin ve yatÄ±rÄ±m olanaklarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla Ã¶zel sektÃ¶rlerimiz arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi ve ziyaretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, ayrÄ±ca Katar'Ä±n 2030 Vizyonu Ã§erÃ§evesinde mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±mÄ±zÄ±n Katar'da bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± ve Ã¼st yapÄ± projelerini Ã¼stlenmeye hazÄ±r olduklarÄ± hususlarÄ±nÄ± derÃ§ etmiÅŸ bulunuyoruz. Bununla birlikte, hizmet sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n en Ã¶nemli bileÅŸenlerinden turizm ve saÄŸlÄ±k turizmi alanlarÄ±nda iÅŸ birliklerine hazÄ±r olduÄŸumuz ve standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanlarÄ±nda yetkili kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n KatarlÄ± muhataplarÄ± ile iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± kayÄ±t altÄ±na almamÄ±z bu hususlarÄ±n en kÄ±sa zamanda uygulamaya geÃ§mesini saÄŸlamak amaÃ§lÄ±dÄ±r" denildi.Â

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"KATAR ÅžÄ°RKETLERÄ°NÄ°N ÃœLKEMÄ°ZDEKÄ° YATIRIMLARI, 10 MÄ°LYAR DOLARA ULAÅžMIÅžTIR"

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AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "2 Ã¼lkenin 2023 yÄ±lÄ±nda ticaret hacminin yaklaÅŸÄ±k 1,3 milyar dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ok yakÄ±n zamanda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek olan TÃ¼rkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ± ile beraber bu rakamÄ±n Ã§ok daha yukarÄ±lara Ã§Ä±kacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmektedir. Katar ÅŸirketlerinin Ã¼lkemizdeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±, 10 milyar dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœlkemiz; iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, enerji, su ve gÄ±da gÃ¼venliÄŸi alanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra enerji, saÄŸlÄ±k, turizm, ulaÅŸtÄ±rma, altyapÄ±, finans ve turizm baÅŸta olmak Ã¼zere Katar'dan yatÄ±rÄ±m Ã§ekmektedir. Katar'Ä±n Ã¼lkemizdeki yatÄ±rÄ±m imkanlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini gÃ¶rmek bizleri memnun etmektedir" ifadelerine yer verildi.