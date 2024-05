Türkiye ile Cezayir arasında KEK 12. Dönem Protokolü imzalandı

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Cezayir KEK 12. Dönem Toplantısı'nın kapanış oturumunda Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab ile bakanlıkta bir araya geldi.

"10 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninde konuşan Bakan Göktaş, “Cezayir gönül bağlarımızın güçlü olduğu ülkelerden biridir. Gerek tarihi gerek kültürel ortaklıklarımız bizi her daim birbirimize yakın kılıyor. Ülkelerimiz arasındaki bağı her geçen gün daha da kuvvetlendiriyor. Bu kapsamda Türkiye ve Cezayir arasındaki her alanda kurulacak iş birliklerinin, özellikle ticari ve ekonomik potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtmek isterim. Bizler de bu fırsatı değerlendirmek adına gereken aksiyonları almak üzere adımlarımızı atıyoruz. 2023 yılı sonunda Türkiye ve Cezayir arasında, ikili ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek seviyedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde de yükselişin devam ettiğini görmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, Cumhurbaşkanımız ile Cezayir Cumhurbaşkanının hedef olarak belirledikleri 10 milyar dolar ikili ticaret hacmine kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu hedefimizi gerçekleştirme adına her iki ülkenin önem verdiği Tercihli Ticaret Anlaşması’nın müzakerelerine başlanması yönünde alınan karardan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

'CEZAYİR İLE HAVA ULAŞIMDA SEFER SAYISI ARTACAK'

Aile ve sosyal hizmetler alanında Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanlığı ile ikili ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, “Bugünkü toplantıda ekonomiden bilgi teknolojilerine, eğitimden sağlığa, kültürden turizme, ticaretten sosyal politikalara kadar birçok alanda ülkelerimiz arasındaki iş birliklerinin genişletilmesi hususunda mutabık kaldık. Gerçekleşen verimli görüşmelerin ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha ileri bir noktaya taşıyacağına gönülden inanıyorum. Ayrıca başka bir hususa daha değinmek istiyorum. Dün Karma Ekonomik Komisyonu vesilesiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile Cezayir Sivil Havacılık Otoritesi arasında da bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki hava ulaşımında haftalık 35 olan uçuş sefer sayısının 80 uçuşa çıkarılması ve uçuş noktalarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı. Bu anlaşma Türkiye ve Cezayir ilişkileri açısından memnuniyet verici bir gelişmedir. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sunacak her projenin özellikle takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.