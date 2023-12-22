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Türkiye ile ABD Savunma Grubu Toplantısı düzenlendi!

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#Türkiye#ABD#Savunma
Türkiye ile ABD Savunma Grubu Toplantısı düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 19:03

Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Toplantısı Washington'da yapıldı. MSB, toplantının olumlu ve yapıcı bir havada yapıldığını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin, Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesinden yapılan paylaşımda, “Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” denildi.

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#Türkiye#ABD#Savunma

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