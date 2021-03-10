Türkiye Haritası (Siyasi): Renkli harita ve şehir isimleri listesi
Türkiye'nin siyasi haritası belirli kullanım amaçları ile öne çıkabilmektedir. Şehir isimleri listeleme ve illerin sınırlarının görüntülenmesi açısında da önem arz eden Türkiye Haritası, renkli seçenekleri ile tercih ediliyor. Mülki İdare Haritası olarak da bilinen siyasi harita, il sınırları, ülke sınırların gibi pek çok detayları da gösteriyor. İşte, şehir isimleri de yer alan, çıktı alınabilecek renkli Türkiye haritası
Türkiye haritası renkli şehir isimli olan seçenekleri ile tercih ediliyor. Siyasi harita olarak da bilinen ve kurumlar tarafından Türkiye Mülki İdari Bölümler Haritası olarak da tanımlanan harita, illerin sınırlarını niteliyor. Renkli Türkiye haritası ile ülke sınırlarını görmek de mümkün olabiliyor.
Türkiye haritasına göre resmi nüfus verileri;
|1
|İstanbul
|İstanbul
|14.160.467
|2
|Ankara
|Ankara
|5.045.083
|3
|İzmir
|İzmir
|4.061.074
|4
|Bursa
|Bursa
|2.740.970
|5
|Antalya
|Antalya
|2.158.265
|6
|Adana
|Adana
|2.149.260
|7
|Konya
|Konya
|2.079.225
|8
|Gaziantep
|Gaziantep
|1.844.438
|9
|Şanlıurfa
|Şanlıurfa
|1.801.980
|10
|Mersin
|Mersin
|1.705.774
|11
|Kocaeli
|Kocaeli
|1.676.202
|12
|Diyarbakır
|Diyarbakır
|1.607.437
|13
|Hatay
|Hatay
|1.503.066
|14
|Manisa
|Manisa
|1.359.463
|15
|Kayseri
|Kayseri
|1.295.355
Ülkelerin sınırlarını, askeri blokları, kıtaları gösteren haritalara siyasi harita adı verilir. Bu haritalar sadece sınırları gösterir. Ayrıca belli başlı göller ve akarsular da yer alır.
Siyasi haritalar, bir ülkenin sınırılarını gösterir, bu sınırlar içerisindeki şehirleri ilçeleri ve köyleri gösterir, siyasi haritada ölçeklendirme yapıldığı için bir bölgeye ait bir şehrin ne kadar yer kapladığını, hangi ilin hangi bölgede bulunduğu çok rahatlıkla görebilir ve ayırt edebilmemizi sağlamaktadır.
Genellikle komşu ülkeleri ve şehirleri görmek için, çevrede kıyı olup olmadığı görmek için de kullanılabilmektedir. Eğer renklendirme tekniği uygulanıyorsa genelde her şehir, eğer dünya haritası ise her ülke, farklı renkle ifade edilir ve karışıklıktan kaçınılmış olur.
Ancak fiziki haritalarda daha farklı değerler görülmektedir, bir fiziki harita ait olduğu alanın her türlü coğrafi özelliğini ortaya koymaya yardımcı ve coğrafya alanıyla ilgili çalışmalarda coğrafi koşulların bilgisini verir.