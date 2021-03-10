Türkiye Haritası (Siyasi): Renkli harita ve şehir isimleri listesi

Türkiye haritası renkli şehir isimli olan seçenekleri ile tercih ediliyor. Siyasi harita olarak da bilinen ve kurumlar tarafından Türkiye Mülki İdari Bölümler Haritası olarak da tanımlanan harita, illerin sınırlarını niteliyor. Renkli Türkiye haritası ile ülke sınırlarını görmek de mümkün olabiliyor.

Türkiye haritasına göre resmi nüfus verileri;

1 İstanbul İstanbul 14.160.467 2 Ankara Ankara 5.045.083 3 İzmir İzmir 4.061.074 4 Bursa Bursa 2.740.970 5 Antalya Antalya 2.158.265 6 Adana Adana 2.149.260 7 Konya Konya 2.079.225 8 Gaziantep Gaziantep 1.844.438 9 Şanlıurfa Şanlıurfa 1.801.980 10 Mersin Mersin 1.705.774 11 Kocaeli Kocaeli 1.676.202 12 Diyarbakır Diyarbakır 1.607.437 13 Hatay Hatay 1.503.066 14 Manisa Manisa 1.359.463 15 Kayseri Kayseri 1.295.355

Ülkelerin sınırlarını, askeri blokları, kıtaları gösteren haritalara siyasi harita adı verilir. Bu haritalar sadece sınırları gösterir. Ayrıca belli başlı göller ve akarsular da yer alır.

Siyasi haritalar, bir ülkenin sınırılarını gösterir, bu sınırlar içerisindeki şehirleri ilçeleri ve köyleri gösterir, siyasi haritada ölçeklendirme yapıldığı için bir bölgeye ait bir şehrin ne kadar yer kapladığını, hangi ilin hangi bölgede bulunduğu çok rahatlıkla görebilir ve ayırt edebilmemizi sağlamaktadır.

Genellikle komşu ülkeleri ve şehirleri görmek için, çevrede kıyı olup olmadığı görmek için de kullanılabilmektedir. Eğer renklendirme tekniği uygulanıyorsa genelde her şehir, eğer dünya haritası ise her ülke, farklı renkle ifade edilir ve karışıklıktan kaçınılmış olur.

Ancak fiziki haritalarda daha farklı değerler görülmektedir, bir fiziki harita ait olduğu alanın her türlü coğrafi özelliğini ortaya koymaya yardımcı ve coğrafya alanıyla ilgili çalışmalarda coğrafi koşulların bilgisini verir.