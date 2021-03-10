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Haber Giriş: 10.03.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Türkiye Haritası (Siyasi): Renkli harita ve şehir isimleri listesi

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Türkiye Haritası (Siyasi): Renkli harita ve şehir isimleri listesi

Türkiye'nin siyasi haritası belirli kullanım amaçları ile öne çıkabilmektedir. Şehir isimleri listeleme ve illerin sınırlarının görüntülenmesi açısında da önem arz eden Türkiye Haritası, renkli seçenekleri ile tercih ediliyor. Mülki İdare Haritası olarak da bilinen siyasi harita, il sınırları, ülke sınırların gibi pek çok detayları da gösteriyor. İşte, şehir isimleri de yer alan, çıktı alınabilecek renkli Türkiye haritası

Türkiye haritası renkli şehir isimli olan seçenekleri ile tercih ediliyor. Siyasi harita olarak da bilinen ve kurumlar tarafından Türkiye Mülki İdari Bölümler Haritası olarak da tanımlanan harita, illerin sınırlarını niteliyor. Renkli Türkiye haritası ile ülke sınırlarını görmek de mümkün olabiliyor. 

Türkiye Haritası (Siyasi): Renkli harita ve şehir isimleri listesi

Türkiye haritasına göre resmi nüfus verileri;

1İstanbulİstanbul14.160.467
2AnkaraAnkara5.045.083
3İzmirİzmir4.061.074
4BursaBursa2.740.970
5AntalyaAntalya2.158.265
6AdanaAdana2.149.260
7KonyaKonya2.079.225
8GaziantepGaziantep1.844.438
9ŞanlıurfaŞanlıurfa1.801.980
10MersinMersin1.705.774
11KocaeliKocaeli1.676.202
12DiyarbakırDiyarbakır1.607.437
13HatayHatay1.503.066
14ManisaManisa1.359.463
15KayseriKayseri1.295.355

Ülkelerin sınırlarını, askeri blokları, kıtaları gösteren haritalara siyasi harita adı verilir. Bu haritalar sadece sınırları gösterir. Ayrıca belli başlı göller ve akarsular da yer alır.

Türkiye Haritası (Siyasi): Renkli harita ve şehir isimleri listesi

Siyasi haritalar, bir ülkenin sınırılarını gösterir, bu sınırlar içerisindeki şehirleri ilçeleri ve köyleri gösterir, siyasi haritada ölçeklendirme yapıldığı için bir bölgeye ait bir şehrin ne kadar yer kapladığını, hangi ilin hangi bölgede bulunduğu çok rahatlıkla görebilir ve ayırt edebilmemizi sağlamaktadır.

Genellikle komşu ülkeleri ve şehirleri görmek için, çevrede kıyı olup olmadığı görmek için de kullanılabilmektedir. Eğer renklendirme tekniği uygulanıyorsa genelde her şehir, eğer dünya haritası ise her ülke, farklı renkle ifade edilir ve karışıklıktan kaçınılmış olur.

Ancak fiziki haritalarda daha farklı değerler görülmektedir, bir fiziki harita ait olduğu alanın her türlü coğrafi özelliğini ortaya koymaya yardımcı ve coğrafya alanıyla ilgili çalışmalarda coğrafi koşulların bilgisini verir.

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