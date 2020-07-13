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Hürriyet
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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 13.07.2020 - 19:29,Son Güncelleme:

Türkiye genelinde huzur için denetimler yapıldı

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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Huzur Denetimleri"nde polis ekipleri, şüpheli buldukları araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Huzur Denetimleri" gerçekleştirildi. Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetime Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Polisler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu. Otomobiller içinde aramalar yapılırken araçta bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği ile de otomobillerde aramalar yapıldı.

Türkiye genelinde huzur için denetimler yapıldı

Denetimlerde ehliyetine alkolden el konulan bir sürücüye cezai işlem uygulanırken eşi, polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

Türkiye genelinde huzur için denetimler yapıldı

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