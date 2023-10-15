Türkiye Filistin için meydanlardaydı

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Ankara Anıtpark’ta “Soykırıma hayır, Filistin’e destek, siyonizme lanet” mitingi düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları ve sendikaların ortaklaşa düzenlediği mitingine katılan binlerce kişi, “Kahrolsun İsrail” sloganlarıyla saldırıları ve sivil katliamını lanetledi. İstanbul’da ise birçok STK’yı bünyesinde barındıran Milli İrade Platformu öncülüğünde “Büyük Filistin Yürüyüşü” yapıldı. İkindi namazı sonrasında Beyazıt Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Ayasofya’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşın kıldırdığı akşam namazının ardından sona erdi.

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Londra’da yaşayan Türkler de gösteriye Türk bayraklarıyla katıldı.

İTALYA... ABD... İNGİLTERE...

İsrail’in Gazze’ye saldırıları dünyanın dört bir yanında da protesto edildi. Göstericiler dün Filistin bayraklarıyla Londra sokakları ve meydanlarını doldurdu. İsrail’i protesto için bir araya gelen binlerce kişi, Londra’da Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı’na doğru yürüdü. “Taraflı” yayın yaptığı gerekçesiyle BBC binası bir grup gösterici tarafından kırmızı boyayla boyandı.

Ankara

Öte yandan İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanan yüzlerce kişi de Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Önceki gün de ABD, Japonya, İtalya, Ürdün, Güney Afrika, Avusturya, Tunus, Meksika ve Yunanistan gibi ülkelerde protesto gösterileri düzenlendi.

KOCA YUSUF’TAN GAZZE’YE ÜÇÜNCÜ İNSANİ SEFER

- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve AFAD işbirliğiyle Ankara’dan kalkan askeri uçakla taşınan yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ‘Koca Yusuf’ lakaplı A400M tipi 2 ağır nakliye uçağı önceki gün Mısır’ın Gazze’ye insani yardım uçuşları için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı’na inmişti. Türkiye’nin üçüncü yardım uçağı da dün Mısır’a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gazze için hazırlanan ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri Mısırlı yetkililere teslim edildi” denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “MSB’ye ait 3 kargo uçağı ile 7 insani yardım personeli, 5 bin adet battaniye, 2 bin 600 adet gıda kolisi 34 bin 950 kg tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi” bilgisini verdi. Türkiye’nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.