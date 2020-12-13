Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul Havalimanı’na vali amir

Haktankaçmaz yeni görevinde İstanbul Havalimanı’nın işleyişi, güvenliği ve koordinasyonundan sorumlu olacak. Haktankaçmaz 1973 Şanlıurfa doğumlu veHacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Kahramanmaraş, Mersin Çamlıyayla, Tunceli Ovacık, Çankırı Eldivan’da kaymakamlık yapan Haktankaçmaz, Kırıkkala Valiliği de yaptı. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde üst düzey görevlerde bulunan Haktankaçmaz, son olarak mülkiye müfettisi olarak görev yapıyordu.