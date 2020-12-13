Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul Havalimanı’na vali amir
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mehmet İlker Haktankaçmaz’ı getirdi. Böylece ilk kez bir vali, havalimanı mülki idare amirliği görevine getirilmiş oldu. Bu göreve daha önce genellikle vali yardımcıları getiriliyordu.
Haktankaçmaz yeni görevinde İstanbul Havalimanı’nın işleyişi, güvenliği ve koordinasyonundan sorumlu olacak. Haktankaçmaz 1973 Şanlıurfa doğumlu veHacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Kahramanmaraş, Mersin Çamlıyayla, Tunceli Ovacık, Çankırı Eldivan’da kaymakamlık yapan Haktankaçmaz, Kırıkkala Valiliği de yaptı. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde üst düzey görevlerde bulunan Haktankaçmaz, son olarak mülkiye müfettisi olarak görev yapıyordu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle