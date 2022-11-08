Türkiye-Bulgaristan sınırındaki çatışmayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

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Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü Köyü yakınlarından yasadışı yollarla Bulgaristan’a geçmeye çalışan bir grup ile Bulgar polisi arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada bir Bulgar polisi hayatını kaybetti. Çatışmaya karıştığı iddia edilen grubun, göçmen grubu olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, Edirne’de olayın yaşandığı sınır bölgesinde güvenlik güçlerinde geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.



Edirne Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "7 Kasım 2022 günü saat 21.35 sıralarında ilimiz Lalapaşa ilçesi Küçünlü Köyü sınır hattında yaşanan menfur saldırıda bir Bulgaristan polis memuru hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili olarak Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı titiz ve kararlı çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.E. isimli şahıslar yakalanmış olup, üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Bu elim hadise sebebiyle Bulgaristan Emniyet Teşkilatına ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.