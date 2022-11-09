Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye atan Bulgar polisini öldüren şahıs tutuklandı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde sınır hattında Bulgaristan polisleri ile çatışan ve bir Bulgaristan polisinin hayatını kaybetmesine neden olan E.E. ve M.E. isimli şahıslar, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 adet av fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir diğer şüpheli M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.