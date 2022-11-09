Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye atan Bulgar polisini öldüren şahıs tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye-Bulgaristan Sınırı#Bulgar Polisi#Edirne
Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye atan Bulgar polisini öldüren şahıs tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 22:01

Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye halinde olan Bulgaristan polisiyle çatışan ve polisin hayatını kaybetmesine neden olan şahıs tutuklandı.

Haberin Devamı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde sınır hattında Bulgaristan polisleri ile çatışan ve bir Bulgaristan polisinin hayatını kaybetmesine neden olan E.E. ve M.E. isimli şahıslar, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 adet av fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir diğer şüpheli M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye-Bulgaristan Sınırı#Bulgar Polisi#Edirne

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip