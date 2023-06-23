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Türkiye bu olayla sarsılmıştı... Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

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#Müslüme Yağal#Cinayet#Mersin
Türkiye bu olayla sarsılmıştı... Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 12:28

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, kayınbabası H.Y. tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia eden S.Y'nin İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor alınması için randevu tarihinin beklendiğini belirtti. Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

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Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Müslüme Yağal'ın dedesi tutuklu sanık H.Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar anne S.Y, büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y'nin yer almadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Türkiye bu olayla sarsılmıştı... Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

DURUŞMA 21 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, kayınbabası H.Y. tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia eden S.Y'nin İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor alınması için randevu tarihinin beklendiğini belirtti. Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Türkiye bu olayla sarsılmıştı... Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

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DEDE TUTUKLANMIŞTI

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi, durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H.Y. tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

Türkiye bu olayla sarsılmıştı... Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

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#Müslüme Yağal#Cinayet#Mersin

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