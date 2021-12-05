Türkiye Barolar Birliği başkanını seçiyor

Haberin Devamı

Mevcut başkan Metin Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın aday olduğu Genel Kurul’da 348 delege oy kullanacak.

'İLK TAŞI GÜNAHSIZ ATSIN'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, geçen yıl “Çoklu Baro Yasası”na karşı Ankara’da eylem yapan baro başkanlarının yanına gitmeyerek hükümet yetkilileriyle görüşmenin “büyük hata” olduğunu söyledi. Feyzioğlu, “Haklısınız. Bir insanı hayatında yaptığı tek bir hata ile yargılıyorsanız, ilk taşı en günahsızınız atsın” dedi. Feyzioğlu, çoklu baro yasası sürecinde 80 baro başkanıyla diyalog yollarını tüketmeden adım atma kararının alındığı toplantıyı anlattı. Müzakere girişimlerinde bulunurken bazı baro başkanlarının Ankara girişinde yürüyüş ve Anıtkabir’e ziyaret planladığını belirten Feyzioğlu, özetle şunları söyledi: “Bu planlamaya bizleri dahil etmediler. Yürüyüş bana SMS ile bildirildi. Sabah baro başkanlarımızla Anıtkabir’de tek vücut görüntü verelim görüşü hâkim oldu. Yoldayken Eskişehir Yolu’nda haksız engelleme haberi geldi. Büyük bir hata yaparak, önce oraya gitmek yerine sorunu çözmek için geri döndüm.”