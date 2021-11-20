Türkiye Avrupa’nın sınırlarını koruyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte, 2023’te NATO’nun Muharip Kolordu görevini üstlenecek 3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı’nı muharebe harekâtı görevine hazırlamak maksadıyla yapılan On Guard-2021 (Tetikte-21) Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

Tatbikatın icra edildiği Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı’nda brifing alan Akar, burada yaptığı konuşmada küresel ve bölgesel düzeyde risklerin ve tehditlerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Uluslararası güvenlik ve savunma örgütlerinin sorumluluğunun her zamankinden daha ağır olduğunu belirten Akar, Müttefik Kara Komutanlığı, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi, Balistik Füze Radar Sahası ve İleri Operasyon Hava Üssü gibi önemli unsurların Türkiye’de bulunduğunu, bu karargâhların NATO askeri yapısının en önemli unsurları olduğunu söyledi.

Türkiye’nin NATO’nun 70 yıllık müttefiki olduğunu vurgulayan Akar, şöyle dedi:

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70 YILLIK MÜTTEFİK

“NATO İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’nın güvenliğinin temelini oluşturmuş bir teşkilattır. Tarihteki en başarılı ittifak olarak NATO’nun her zaman olduğu gibi canlı ve etkin olduğuna inanıyoruz. Türkiye, DAEŞ, El Kaide, PKK/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, bölgesindeki risk, tehdit ve tehlikeler ile meşguliyetine rağmen ittifakın tatbikatlar, kuvvet yapısı ve kadrolarına kesintisiz bir şekilde katkı sağlamaya devam etmekte, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak, İttifak’ın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak, NATO’yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO’nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır.”