Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ın videosunu konuşuyor... Sosyal medyaya damga vuran Atakan kim?

Bir sosyal medya kullanıcısı Atakan’ın videosunu şu cümlelerle paylaştı: “10 yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık. Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba" dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni bir arkadaşım oldu... “



5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen Atakan'ın görüntüleri çok konuşuldu. Okuduğu kitaplar ardından nihilizmden bahseden Atakan, kendinden emin tavırlarıyla da dikkat çekti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Atakan’ın görüntülerini ‘Dahi Çocuk’ olarak paylaştı.