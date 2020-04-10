Turkcell Avrupa Konsolosluk İletişim Bilgileri Nedir? (Turkcell Europe Contact)

Yurt dışında Turkcell, kullanıcıları için konsolosluklar aracılığı ile hizmetini sunmaktadır. Yurt dışında bulunan konsolosluklar ve diğer pek çok detaylar için Turkcell'in yurtdisinda@turkcell.com.tr​ adresine elektronik posta atarak iletişime geçilebilir. Ayrıca +905325320000 numaralı Turkcell Destek Hattı konsolosluk numaraları ve Avrupa'da bulunan konsolosluklara ait diğer bilgilerin sağlanabileceği iletişim kanalları olarak bulunuyor.

Turkcell Avrupa Konsolosluk İletişim Bilgileri Nedir?

Turkcell Müşteri Hizmetleri'ne ulaşmak için Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da birden fazla iletişim kanalları bulunuyor. Avrupa konsoloslukları Turkcell'in yurt dışında herhangi bir hizmet için sunmuş olduğu bu iletişim kanalları kullanıcıların hizmeti istediği zaman alabilmesine de olanak sağlıyor. Turkcell Avrupa konsolosluklar özellikle bir hizmet politikası yerine genel hizmetlerin sağlanabileceği politikayı benimsemektedir. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da Turkcell kullanıcılarına konsolosluk aracılığı ile hizmetlerini sunuyor.

Turkcell Avrupa konsolosluk iletişim bilgileri için +905325320000 numaralı destek hattı konsolosluk hakkında talep edilen bilgileri aktarırken, yurt dışıyla alakalı her konu hakkında da müşteri hizmeti sunmaktadır. Özellikle yurt dışındaki kullanıcıları için hizmetlerinde hassasiyeti benimseyen Turkcell, Avrupa konsolosluğu için iletişim bilgilerini SMS yoluyla da aktarmaktadır.

Turkcell'İn Avrupa Konsolosluğu İletişim Bilgilerine Nerelerden Ulaşılabilir?

Bulunduğunuz ülkede Turkcell'in Müşteri Hizmetleri'ne ihtiyaç duyabilirsiniz. Turkcell'in kullanıcıları için pek çok destek hattı bulunmaktadır. Özellikle Avrupa'da yurt dışında bulunan kullanıcıları için e-posta ve destek hattı gereken bilgileri sunmaktadır. Bunun yanı sıra gittiğiniz ülkedeki konsolosluk iletişim bilgileri için de SMS hizmeti bulunuyor. Gittiğiniz ülkedeki konsolosluk numarası ise Turkcell'in kullanıcısı için gönderdiği SMS bilgilendirmesinde bulunmaktadır. Söz konusu bilgilendirme SMS'inde ise konsolosluk numarası özellikle belirtilmektedir. SMS ile alakalı olarak herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda ise belirtilen diğer iletişim kanalları (E-posta adresi: yurtdisinda@turkcell.com.tr, Destek hattı: +905325320000) yurt dışı konsolosluk hakkında talep edilen destekler için hizmetini sunan diğer kaynaklar olarak bulunmaktadır.