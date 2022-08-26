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Türk Yıldızları'ndan 'Büyük Taarruz' uçuşu

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#Büyük Taarruz#Türk Yıldızları#Afyonkarahisar
Türk Yıldızlarından Büyük Taarruz uçuşu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 14:09

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Hava Meydan Komutanlığı'nda hava gösterileri ve sergi düzenledi. Etkinlik, Türk Yıldızları'nın özel gösterisiyle sona erdi.

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Afyonkarahisar'dan başlayan ve İzmir'de düşmanın denize döküldüğü Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında, Afyonkarahisar'daki etkinlikler kapsamında; Hava Meydan Komutanlığı'nda birçok savaş ve mühimmat uçağı, askeri helikopterler, füze ve roket çeşitleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birimlerde kullanılan malzemelerin yer aldığı sergi düzenlendi. Sergide, hem bugünkü yeni teknoloji ürünler hem de Büyük Taarruz dahil eski dönemlerde kullanılan silahlar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusuna ait tarihi fotoğraflar yer aldı.

Türk Yıldızlarından Büyük Taarruz uçuşu


Afyonkarahisar ve Türkiye'nin dört bir yanından Kocatepe'ye yürüyüş için gelenlerin de yoğun ilgi gösterdiği serginin son gününde Türk Yıldızları da özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, programın finalinde Zafer Haftası 100'üncü yıl özel gösteri uçuşunu yaptı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar milletvekilleri ve protokol üyeleri de Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi.

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Türk Yıldızlarından Büyük Taarruz uçuşu



Hava Meydan Komutanlığı'ndaki gösterilerde F-16'lar ve Türk Hava Kurumu'na ait unsurlar ile motorlu yamaç paraşütü, motorlu yelken kanat, RC uçak, sıcak hava balonu uçuşu, 3 uçak tören geçişi yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı Paraşüt Takımı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAT Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Paraşüt Timi gösteriler yaptı.

Türk Yıldızlarından Büyük Taarruz uçuşu


Öğleden sonraki bölümde ise Jandarma Genel Komutanlığı helikopterleriyle 'Çelik Kanatlar' ve 'Üzüm Salkımı' gösterisi, Emniyet Genel Müdürlüğü helikopterleriyle 'Üzüm Salkımı' gösterisi ve tören geçişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopter tören geçişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uçak ve helikopter tören geçişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4E 2020 ve F-16 muharip uçak geçişi yapılacak. 

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Türk Yıldızlarından Büyük Taarruz uçuşu

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#Büyük Taarruz#Türk Yıldızları#Afyonkarahisar

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