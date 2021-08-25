Türk Yıldızları, zafer için gökyüzünde ay yıldız çizdi

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi. Yaptıkları gösterilerle izleyenlerin dikkatini gökyüzüne çeken Türk Yıldızları, tarihi Afyon Kalesi ve üzerinde tur atarak Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna gökyüzünde özel ay ve yıldız figürü çizdi.

Gösteriler için herhangi bir toplanma alanı oluşturulmazken, Afyonkarahisarlılar evlerinden, Hıdırlık mesire alanından ve yüksek binaların çatılarından uçuşları izledi.

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