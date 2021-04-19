Türk Yıldızları, İskenderun semalarında gösteri yaptı

İSTE Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bu yıl iki günlük Havacılık Günleri kutlama programı hazırlandı. Kutlama nedeniyle ilçede Türk Yıldızları F-16 uçaklarla gösteri yaptı. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar sahile akın etti. Dünyanın en iyi gösteri ekibi olan Türk Yıldızları’nın gösteri anlarını kaydetmek için vatandaşlar sahil bandında sosyal mesafeyi koruyarak kimi bankta, kimi kayaların üzerinde, kimi de çimenlerin üzerinde yerlerini aldı. Toz bulutu gölgesinde gerçekleşen muhteşem gösteriyi birçok vatandaş da evlerinin balkonundan, penceresinden izledi. Yaklaşık 30 dakika gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, İskenderun Körfezi ve Amanos Dağı çevresinde birbirinden ilgi çekici uçuş sunumuyla vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

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